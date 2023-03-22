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52 минуты назад

В Венесуэле задержали 19 чиновников по подозрению в коррупции

ТАСС

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 19 чиновников в рамках антикоррупционного расследования. Об этом во вторник вечером сообщила венесуэльская правительственная газета Correo del Orinoco.

В Венесуэле задержали 19 чиновников по подозрению в коррупции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На данный момент задержаны 19 человек, и я уверен, что эта цифра будет расти. [Антикоррупционное] расследование только начинается, задержаны несколько судей и должностных лиц", - заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"Кто ворует - тот сядет в тюрьму", - добавил глава парламента.

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефтяной промышленности страны Тарека эль-Айссами и пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию PDVSA от коррупции.

Генеральная прокуратура Венесуэлы в воскресенье сообщила о начале антикоррупционного расследования после задержания ряда госслужащих. По данным ведомства, "расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы".

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