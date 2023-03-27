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23 минуты назад

США обеспокоены возможным сотрудничеством России и Ирана в области кибератак

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены в связи с некоторыми сообщениями о возможном сотрудничестве между Россией и Ираном в области кибератак. Об этом сообщает РИА «Новости».

США обеспокоены возможным сотрудничеством России и Ирана в области кибератак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время брифинга Кирби задали вопрос о том, знает ли руководство США о сообщениях, что Россия и Иран могут начать сотрудничество в сфере кибератак.

«Мы видели эти сообщения, и они, очевидно, вызывают беспокойство», – ответил он.

Кирби также добавил, что сейчас Белый дом изучает эту информацию, чтобы понять «что за ней стоит».

При этом координатор уточнил, что Вашингтон действительно «наблюдает растущее сотрудничество» между двумя странами. По словам Кирби, власти США будут до последнего отстаивать интересы своей национальной безопасности в Ближневосточном регионе.

Ранее Джон Кирби также высказался по поводу укрепления отношений между Россией и Китаем.

В мире,Джон Кирби,
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