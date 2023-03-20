В Белом доме признали укрепление отношений России и Китая

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Китаем становятся сильнее. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кирби, России и Китаю не нравится «мировое лидерство США». Он отметил, что Китай давно оспаривает это лидерство и считает Россию потенциальным союзником в этом вопросе.
«Эти две страны стали ближе», – заявил Кирби.
Такое заявление Кирби сделал на фоне того, что 20 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву для неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи глава КНР также отметил укрепление отношений между двумя странами.