В Белом доме признали укрепление отношений России и Китая

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Китаем становятся сильнее. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кирби, России и Китаю не нравится «мировое лидерство США». Он отметил, что Китай давно оспаривает это лидерство и считает Россию потенциальным союзником в этом вопросе.

«Эти две страны стали ближе», – заявил Кирби.