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26 минут назад

В США признали укрепление отношений России и Китая

Елена Прошина

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Китаем становятся сильнее. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Белом доме признали укрепление отношений России и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кирби, России и Китаю не нравится «мировое лидерство США». Он отметил, что Китай давно оспаривает это лидерство и считает Россию потенциальным союзником в этом вопросе.

«Эти две страны стали ближе», – заявил Кирби.

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Такое заявление Кирби сделал на фоне того, что 20 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву для неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи глава КНР также отметил укрепление отношений между двумя странами.

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