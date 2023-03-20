Глава Китая Си Цзиньпин после прибытия в Россию назвал Пекин и Москву добрыми соседями и надежными партнерами. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что был рад приглашению в Россию. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с РФ «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».
Также глава КНР выразил надежду, что его визит придаст новый импульс развитию отношений двух стран.
Си прибыл в Москву днем 20 марта, его государственный визит в РФ продлится до 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Кремле сообщали, что на переговорах лидеры обсудят украинский кризис, военно-техническое сотрудничество и энергетику, а по итогам встречи подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».