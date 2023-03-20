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40 минут назад

Си Цзиньпин сделал первое заявление по прибытии в РФ

Мария Иванова

Глава Китая Си Цзиньпин после прибытия в Россию назвал Пекин и Москву добрыми соседями и надежными партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что был рад приглашению в Россию. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с РФ «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».

Также глава КНР выразил надежду, что его визит придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Си прибыл в Москву днем 20 марта, его государственный визит в РФ продлится до 22 марта. В Москве он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин прибыл в Россию

В Кремле сообщали, что на переговорах лидеры обсудят украинский кризис, военно-техническое сотрудничество и энергетику, а по итогам встречи подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

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