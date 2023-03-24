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52 минуты назад

Сенатора из Румынии внесли в «Миротворец»

Елена Прошина

Румынский Сенатор Диана Шошоакэ была внесена в список украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сенатора из Румынии внесли в «Миротворец»
Фото: СоцсетиСоцсети

Уточняется, что Шошоакэ внесли в базу после публикации проекта по аннексии части украинской территории. Законопроект предполагал разрыв добрососедского отношения с Украиной, а также аннексию части территории страны.

«Румынский сенатор, подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины "для восстановления культурной идентичности румынского населения". Сотрудничает со спецслужбами России», – сказано на сайте.

После этого МИД Украины инициировал введение санкций против сенатора, а сама Шошоакэ заявила об угрозах со стороны от министерства иностранных дел Украины.

Ранее в базу «Миротворца» внесли рэп-исполнительницу Инстасамку.

В мире,Диана Шошоакэ,
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