Рэп-исполнительца Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) попала в базу скандального украинского ресурса «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, артистку обвиняют в информационной поддержке российской спецоперации.

По информации Telegram-канала Mash, причиной внесения рэпера в базу стала фейковая новость о том, что она передала крупную сумму на нужды спецоперации на Украине. После чего на Украине Зотееву назвали пропагандистом «российского нацизма и фашизма».

Напомним, что в последние недели в России начали отменять концерты Инстасамки. У певицы должен был состояться тур по городам страны, однако незадолго до его начала глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина записала видеообращение, в котором попросила губернаторов регионов не допустить выступления певицы из-за пропаганды наркотиков и развращения детей.