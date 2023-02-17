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29 минут назад

Украинцы внесли Инстасамку в базу «Миротворца»

Никита Бородкин

Рэп-исполнительца Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) попала в базу скандального украинского ресурса «Миротворец». Как сообщает РИА Новости, артистку обвиняют в информационной поддержке российской спецоперации.

По информации Telegram-канала Mash, причиной внесения рэпера в базу стала фейковая новость о том, что она передала крупную сумму на нужды спецоперации на Украине. После чего на Украине Зотееву назвали пропагандистом «российского нацизма и фашизма».

Напомним, что в последние недели в России начали отменять концерты Инстасамки. У певицы должен был состояться тур по городам страны, однако незадолго до его начала глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина записала видеообращение, в котором попросила губернаторов регионов не допустить выступления певицы из-за пропаганды наркотиков и развращения детей.

Арестович включен в базу сайта «Миротворец»

Отметим, что в России на нее завели административное дело по статье 5.61 КоАП — «Унижение чести и достоинства в неприличной форме». Заявление в полицию поступило от жителя Тюмени.

Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Мизулина,
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