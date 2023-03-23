Блинкен назвал TikTok угрозой, с которой нужно покончить

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что китайский сервис для коротких видео TikTok представляет угрозу для национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление госсекретарь сделал во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. По словам Блинкена, с TikTok необходимо покончить «тем или иным способом». Он также подчеркнул, что в распоряжении США есть несколько способов, чтобы сделать это.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента США намерены запретить работу TikTok в стране, если владельцы сервиса в Китае не продадут свои доли. В качестве причины такого заявления уже тогда упоминалось, что Белый дом рассматривают китайскую соцсеть как угрозу безопасности.