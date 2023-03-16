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27 минут назад

В США пригрозили запретить TikTok

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать их доли. В случае отказа работу соцсети могут запретить в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Власти США угрожают TikTok блокировкой в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американские власти считают, что соцсеть несет угрозу безопасности страны. Не так давно был одобрен законопроект, разрешающий главе государства вводить запрет на работу TikTok. В свою очередь, в компании ByteDance Ltd, которой принадлежит соцсеть, считают, что принудительная продажа доли не решит проблему национальной безопасности, т.к. это никак не скажется на потоки данных, а также доступ к ним.

Чтобы защитить данные американских пользователей от властей Китая, компании необходимо потратить на это $1,5 млрд. Отмечается, что основателям компании ByteDance принадлежит лишь 20% ее акций. Еще 20% владеют сотрудники TikTokи 60% принадлежит глобальным инвесторам.

Ранее владельцы рассматривали возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
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