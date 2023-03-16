Власти США угрожают TikTok блокировкой в стране

Администрация президента США Джо Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать их доли. В случае отказа работу соцсети могут запретить в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Американские власти считают, что соцсеть несет угрозу безопасности страны. Не так давно был одобрен законопроект, разрешающий главе государства вводить запрет на работу TikTok. В свою очередь, в компании ByteDance Ltd, которой принадлежит соцсеть, считают, что принудительная продажа доли не решит проблему национальной безопасности, т.к. это никак не скажется на потоки данных, а также доступ к ним.

Чтобы защитить данные американских пользователей от властей Китая, компании необходимо потратить на это $1,5 млрд. Отмечается, что основателям компании ByteDance принадлежит лишь 20% ее акций. Еще 20% владеют сотрудники TikTokи 60% принадлежит глобальным инвесторам.