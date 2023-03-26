«Посейдон»  наркокартеля: в Испании выловили самодельную подлодку

В Испании у побережья Галисии выловили самодельную подводную лодку наркоторговцев. «Посейдон», такое название получило судно, способен перевозить до пяти тонн груза, вмещает в себя 2-3 человек экипажа и может проплыть 4 тысячи миль. Полицейские уверены, что с помощью подводной лодки наркоторговцы перевозили запрещенные вещества из Колумбии, Венесуэлы или Бразилии в Испанию и обратно.
Это далеко не первый случай применения подобных транспортных средств наркокартелями. В 2019 году береговая охрана США захватила подводную лодку с 5,5 тонн кокаина на борту на сумму более 165 миллионов долларов.