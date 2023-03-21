Белый дом дал оценку итогам переговоров России и Китая

Итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не дают США больших ожиданий на скорое завершения конфликта на Украине . Такую оценку прошедшей встрече дал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби , передает «РИА Новости».

«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», — сказал он.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Россию 20 марта. В РФ он пробудет по 22 марта. Сегодня, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин подписали ряд межправительственных и корпоративных документов, а также сделали совместное заявление. В нем они, в частности, коснулись вопроса урегулирования ситуации на Украине.