Белый дом дал оценку итогам переговоров России и Китая

Итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не дают США больших ожиданий на скорое завершения конфликта на Украине. Такую оценку прошедшей встрече дал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», — сказал он.
Напомним, что Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Россию 20 марта. В РФ он пробудет по 22 марта. Сегодня, 21 марта, Путин и Си Цзиньпин подписали ряд межправительственных и корпоративных документов, а также сделали совместное заявление. В нем они, в частности, коснулись вопроса урегулирования ситуации на Украине.