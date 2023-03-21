Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление. Главное

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров сделали совместное заявление. Основные его тезисы далее в материале.

Одной из ключевых тем совместного заявления глав двух государств стал конфликт на Украине. В частности, Путин и Си Цзиньпин считают, что решение ситуации лежит в предотвращении блокового противостояния и разжигания кризиса. Главы РФ и КНР призвали избегать деградации конфликта на Украине и его перехода «в неконтролируемую фазу». Также они выступили против всех односторонних санкций, которые принимаются в обход Совбеза ООН. В заключение данной темы Путин дал позитивную оценку позиции Китая по Украине, а Си Цзиньпин поддержал готовность Москвы начать переговоры с Киевом.

Особую озабоченность у глав РФ и КНР вызвали риски, связанные с созданием AUKUS (трехстороннего оборонного альянса между Австралией, Великобританией и США), а также планы объединения по строительству атомных подводных лодок. В связи с этим Путин и Си Цзиньпин призвали альянс строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения. Кроме того лидеры РФ и КНР потребовали разъяснений от США по поводу их военно-биологической деятельности и настояли на ускоренной ликвидации запаса химоружия в Соединенных Штатах.

Говоря о возможности ядерной войны, Путин и Си Цзиньпин заявили, что в ней не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, по их мнению, ни одна ядерная держава не должна размещать ядерное оружие за пределами своих территорий.

Главы России и Китая подтвердили готовность защищать международную систему с центральной ролью в ней ООН. При этом Путин и Си Цзиньпин осудили политизацию многосторонних площадок и формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе «закрытых эксклюзивных блоковых структур, блоковой политики и противоборствующих лагерей». Кроме того лидеры РФ и КНР призвали НАТО «строго соблюдать оборонительный характер своей организации и уважать чужой суверенитет».

Также в совместном заявление главы государств выступили за проведение объективного расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент РФ назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступил против независимости острова в «какой бы то ни было форме».