"Не думаю, что сейчас пойдет речь о захвате Капитолия. Но отмечу, что расследования касательно тех событий уже ведет ФБР. И Трампу еще в январе 2021 года пытались объявить импичмент за подстрекательство к этому штурму, но не успели. Это была третья попытка импичмента. Но расследование все еще идет. Не исключено, что сейчас на каком-то этапе Трампу могут вновь предъявить обвинения и в связи с этим делом.



Но все-таки Трамп - бывший президент США. И в Америке не было такого, чтобы бывшим президентам предъявляли серьезные обвинения по уголовным делам, сажали в тюрьму. Это беспрецедентный случай... Трампу хватит ума, чтобы не призывать штурмовать Капитолий, иначе он только усугубит свое положение", — сказал эксперт.