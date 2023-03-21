Экс-президент США Дональд Трамп использует разгоревшийся вокруг его фигуры скандал в собственных интересах - как пиар-акцию перед выборами главы государства, намеченными на 2024 год. Об этом в разговоре с Рамблером заявил Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, комментируя слова Трампа о его скором задержании полицией.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что прокуратура Нью-Йорка готовит его арест и призвал своих сторонников выйти на протесты. Предполагается, что ему могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году.
Отвечая на вопрос том, чем вызван интерес прокуратуры Манхеттена к фигуре бывшего американского лидера, специалист отметил, что Нью-Йорк - либеральный штат, где с самого начала политической деятельности Трампа выступали против него.
"Они пытаются раскопать все, что так или иначе связано с деньгами - с неправомерным использованием средств в ходе избирательной кампании, с выплатами вот этой женщине за молчание, чтобы она не приводила какие-то компрометирующие факты... Это демократический суд, демократическая прокуратура, которая ведет против него войну. Трамп - правый популист, и они его на дух не переносят", — отметил эксперт.
Говоря о призыве Трампа к единомышленникам выйти на протест в случае его задержания, Рогулев выразил мнение, что ситуация 2021 года с захватом Капитолия сторонниками политика не повторится.
"Не думаю, что сейчас пойдет речь о захвате Капитолия. Но отмечу, что расследования касательно тех событий уже ведет ФБР. И Трампу еще в январе 2021 года пытались объявить импичмент за подстрекательство к этому штурму, но не успели. Это была третья попытка импичмента. Но расследование все еще идет. Не исключено, что сейчас на каком-то этапе Трампу могут вновь предъявить обвинения и в связи с этим делом.
Но все-таки Трамп - бывший президент США. И в Америке не было такого, чтобы бывшим президентам предъявляли серьезные обвинения по уголовным делам, сажали в тюрьму. Это беспрецедентный случай... Трампу хватит ума, чтобы не призывать штурмовать Капитолий, иначе он только усугубит свое положение", — сказал эксперт.
Вместе с тем Рогулев подчеркнул, что выход сторонников на акции протеста станет плюсом для Трампа.
"Если обвинение провалится, то картина будет такая: человека, говорящего правду, пытаются всеми силами, в том числе угрозой тюремного заключения, отлучить от избирательной кампании и политической деятельности. Для сторонников Трампа этого достаточно", — заключил американист.
По данным "Би-би-си", полиция крупных городов США готовится к возможным беспорядкам в случае ареста Трампа на этой неделе. Власти Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса уже наращивают присутствие представителей правоохранительных органов на улицах. Также сообщалось, что полиция Нью-Йорка и Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом ФБР поддерживают связь с Секретной службой США, в обязанности которой входит защита президентов и бывших президентов. Они обсуждают то, как может пройти арест политика.