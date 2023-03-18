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27 минут назад

Трамп назвал дату своего возможного ареста

Майк Габриелян

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о своем скором аресте. Он считает, что за ним придут в предстоящий вторник по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, появившееся в субботу.

Трамп анонсировал свой арест во вторник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нелегальные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена… указывают, что, поскольку преступление не может быть доказано… будет арестован ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США. Это произойдет во вторник на следующей неделе», - написал Трамп.

Он не уточнил, какие обвинения могут выдвинуть против него.

Трамп был президентом-республиканцем с 2017 по 2021 год. Он намерен баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году.

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Ранее в Конгрессе обвинили Трампа в том, что он и члены его семьи не раскрыли информацию о сотнях подарков на общую сумму 300 тысяч долларов. Подарки якобы были получены от иностранных правительств.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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