Трамп анонсировал свой арест во вторник

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о своем скором аресте. Он считает, что за ним придут в предстоящий вторник по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, появившееся в субботу.

«Нелегальные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена… указывают, что, поскольку преступление не может быть доказано… будет арестован ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США. Это произойдет во вторник на следующей неделе», - написал Трамп.

Он не уточнил, какие обвинения могут выдвинуть против него.

Трамп был президентом-республиканцем с 2017 по 2021 год. Он намерен баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году.