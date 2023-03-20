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13 минут назад

Белый дом отреагировал на призыв Трампа к протестам

Елена Прошина

У американцев есть право выходить на протесты, но они должны проходить мирно. Так на призыв бывшего президента США Дональда Трампа выходить на протесты, если его арестуют отреагировала руководитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Белый дом отреагировал на призыв Трампа к протестам
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что действующий американский глава Джо Байден «ясно заявлял», что граждане страны, которые хотят протестовать, «должны делать это мирно». Также, отвечая на вопрос о готовности Белого дома к таким митингам, Жан-Пьер сказала, что «они всегда готовы».

При этом она отказалась давать комментарий по поводу самого расследования в отношении Трампа.

Ранее экс-президент США сообщал, что его могут задержать 21 марта по делу, которое возбудила прокуратура Манхэттена. В связи с этим он призвал американцев выходить на протесты.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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