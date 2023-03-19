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36 минут назад

В Сирии предупредили о последствиях сожжения Корана украинскими военными

Майк Габриелян

Сожжение Корана украинскими военными может втянуть мир в новую религиозную войну. Так считает сирийский религиозный деятель Ходр Шахрур, передает РИА Новости.

В Сирии предупредили о последствиях сожжения Корана украинскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну», - сказал Шахрур.

Он говорит, что испытал огромную боль от сцен сожжения Корана. Военные Киева возбуждают ненависть у людей и желают столкновения цивилизаций, а не диалога.

По словам Шахрура, Украина следует курсу Запада, где утратили добродетель и мораль, враждебно относятся ко всем религиям, христианству и исламу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за члена ВСУ, который разжег костер, используя для растопки страницы Корана.

В мире,Рамзан Кадыров,
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