В Сирии предупредили о последствиях сожжения Корана украинскими военными

Сожжение Корана украинскими военными может втянуть мир в новую религиозную войну. Так считает сирийский религиозный деятель Ходр Шахрур, передает РИА Новости.
«Этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну», - сказал Шахрур.
Он говорит, что испытал огромную боль от сцен сожжения Корана. Военные Киева возбуждают ненависть у людей и желают столкновения цивилизаций, а не диалога.
По словам Шахрура, Украина следует курсу Запада, где утратили добродетель и мораль, враждебно относятся ко всем религиям, христианству и исламу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за члена ВСУ, который разжег костер, используя для растопки страницы Корана.