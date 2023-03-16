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Экс-советник Пентагона заявил, что США готовили Украину для атаки по России

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на своём YouTube-канале, что США готовили армию Украины для удара по России.

Экс-советник Пентагона заявил, что США готовили Украину для атаки по России
© РИА Новости

«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», – заявил он.

Макгрегор также добавил, что в прямом столкновении с ПВО России, ВВС США понесут большие потери. По его словам «времена когда ВВС США могли летать безнаказанно» подошли к концу.

Ранее Макгрегор также заявил о гибели Украины как государства.

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