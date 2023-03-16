Экс-советник Пентагона заявил, что США готовили Украину для атаки по России
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на своём YouTube-канале, что США готовили армию Украины для удара по России.
«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», – заявил он.
Макгрегор также добавил, что в прямом столкновении с ПВО России, ВВС США понесут большие потери. По его словам «времена когда ВВС США могли летать безнаказанно» подошли к концу.
Ранее Макгрегор также заявил о гибели Украины как государства.