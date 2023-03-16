Экс-советник Пентагона заявил, что США готовили Украину для атаки по России

«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», – заявил он.