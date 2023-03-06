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18 минут назад

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства

Российская Газета

Украина уже потерпела крах как государство, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В США заявили о гибели Украины как государства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Украина как национальное государство уже мертва", - заявил он (цитата по РИА Новости).

По его словам, 40% ее городов и инфраструктуры уничтожено, за год страну покинули миллионы людей.

"Вся ее промышленная база, все, что имело реальную цену на Украине, перешло в состав России. Это традиционно регионы, где живут русские", - подчеркнул Макгрегор.

Ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что киевский режим потерпит окончательный крах к октябрю этого года. По его словам, ключевой составляющей украинского фиаско станет дефицит боеприпасов. В этой связи Риттер советовал Зеленскому покинуть Украину в качестве безвыходной альтернативы.

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