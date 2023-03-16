Асад поделился мнением о развязывании Западом третьей мировой войны

Запад развязал третью мировую войну, которую ведет руками президента Владимира Зеленского на Украине и террористов в Сирии. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.
Он поделился мнением, что третья мировая война уже идет, однако не в той форме, которую все ожидают. Традиционно под мировой войной подразумевают боевые действия между армиями нескольких государств с одной и с другой стороны. Асад подчеркнул, что нынешняя ситуация похожа под это описание, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, начинать традиционную войну крайне опасно. Из-за этого выбор падает на прокси-войны, сказал лидер сербского государства.
По его словам, президент Украины сегодня ведет войну от лица коллективного Запада, а его армия состоит из нацистов.
«То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — указал он.
Ранее президент Сирии Башар Асад признал новые границы России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он пояснил, что Дамаск принял такую позицию не только ради дружественных отношений с Россией, но и потому, что искренне считает эти регионы территорией РФ.