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44 минуты назад

Президент Асад заявил о развязывании Западом третьей мировой войны

Елена Прошина

Запад развязал третью мировую войну, которую ведет руками президента Владимира Зеленского на Украине и террористов в Сирии. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

Асад поделился мнением о развязывании Западом третьей мировой войны
Фото: РамблерРамблер

Он поделился мнением, что третья мировая война уже идет, однако не в той форме, которую все ожидают. Традиционно под мировой войной подразумевают боевые действия между армиями нескольких государств с одной и с другой стороны. Асад подчеркнул, что нынешняя ситуация похожа под это описание, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, начинать традиционную войну крайне опасно. Из-за этого выбор падает на прокси-войны, сказал лидер сербского государства.

По его словам, президент Украины сегодня ведет войну от лица коллективного Запада, а его армия состоит из нацистов.

«То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — указал он.

Ранее президент Сирии Башар Асад признал новые границы России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он пояснил, что Дамаск принял такую позицию не только ради дружественных отношений с Россией, но и потому, что искренне считает эти регионы территорией РФ.

В мире,Владимир Зеленский,Башар Асад,
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