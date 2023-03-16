Асад поделился мнением о развязывании Западом третьей мировой войны

Запад развязал третью мировую войну, которую ведет руками президента Владимира Зеленского на Украине и террористов в Сирии. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

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Он поделился мнением, что третья мировая война уже идет, однако не в той форме, которую все ожидают. Традиционно под мировой войной подразумевают боевые действия между армиями нескольких государств с одной и с другой стороны. Асад подчеркнул, что нынешняя ситуация похожа под это описание, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, начинать традиционную войну крайне опасно. Из-за этого выбор падает на прокси-войны, сказал лидер сербского государства.

По его словам, президент Украины сегодня ведет войну от лица коллективного Запада, а его армия состоит из нацистов.

«То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — указал он.