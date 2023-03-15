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1 час назад

В каких странах можно встретить памятники Ленину

Александр Котлеткин

Владимир Ленин был и остается одним из главных символов советской эпохи. Памятники создателю СССР устанавливались не только в крупных городах, но у и в небольших населенных пунктах. Монументы в честь вождя мирового пролетариата можно встретить на площадях, в небольших переулках, рядом с жилыми домами, во дворах. Некоторые памятники стоят внутри зданий, домов культуры, домов пионеров и т.д.

1/10 Памятник Ленину в Ашхабаде, Туркменистан
Фото: legion-media.ru
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2/10 Статуя Ленина перед зданием парламента Преднистровья
Фото: legion-media.ru
3/10 Монумент Ленину в Ханое, Вьетнам
Фото: legion-media.ru
4/10 Памятник Ленину на Кубе
Фото: legion-media.ru
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5/10 Бюст Ленина на острове Маврикий
Фото: legion-media.ru
6/10 Памятник Ленину в городе Истаравшан, Таджикистан
Фото: РИА Новости
7/10 Митинг в центре Бишкека по случаю 151-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина, 2021 год
Фото: ТАСС
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8/10 Статуя Ленина в городе Сиэтл, США
Фото: ТАСС
9/10 Монумент Ленину в городе Мозырь, Белоруссия
Фото: globallookpress.com
10/10 Памятники Карлу Марксу и Владимиру Ленину в Германии
Фото: globallookpress.com

После развала социалистического блока многие символы СССР были разрушены. Тем не менее, монументы в честь Владимира Ленина все еще можно встретить в некоторых странах мира. В каких государствах помнят создателя Советского Союза – в галерее «Рамблера».

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