В каких странах можно встретить памятники Ленину

Владимир Ленин был и остается одним из главных символов советской эпохи. Памятники создателю СССР устанавливались не только в крупных городах, но у и в небольших населенных пунктах. Монументы в честь вождя мирового пролетариата можно встретить на площадях, в небольших переулках, рядом с жилыми домами, во дворах. Некоторые памятники стоят внутри зданий, домов культуры, домов пионеров и т.д.