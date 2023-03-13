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Песков прокомментировал предложение о переименовании России в Московию

В Кремле назвали курьезом поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос смены названия "Россия" на "Московия".

"Это, наверное, относится к нелепым курьезам подобное решение. Можно только с улыбкой к этому относиться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Европейские фондовые рынки обвалились

Фондовые рынки европейских стран обвалились в ходе торгов в понедельник, 13 марта, пишет CNBC. Падение происходит на фоне образовавшегося банковского кризиса в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (минус 2,86 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (минус 2,5 процента), а важнейший фондовый индекс Германии DAX на момент написания материала составлял 14 988 пунктов (минус 2,88 процента).

Байден провел экстренное выступление в связи с банковским кризисом

Президент США Джо Байден в понедельник, 13 марта, сделал ряд важных заявлений о банковской системе США. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Байден планировал выступить в 15-00 мск, но перенес выступление на час позже.

В своей речи президент Соединенных Штатов заявил, что простые американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы.

Воронежские власти объяснили громкие звуки над городом

Громкий звук, о котором сообщали жители Воронежа, был связан с работой авиации. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области.

«Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на гиперзвук при выполнении плановых задач», — говорится в сообщении.

Правительство Воронежской области подчеркнуло, что в городе не зафиксировано внештатных ситуаций, обстановка там спокойная и контролируемая.

Власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян

Unsplash

Губернатор острова Бали (Индонезия) Ваян Костер заявил о необходимости разорвать соглашение об упрощенном визовом режиме с двумя странами. Соответствующая новость появилась на портале The Jakarta Post сегодня.

Политик сообщил о том, что направил запрос в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Индонезии о лишении россиян и украинцев возможности получать визу по прибытии на остров.

На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»

Минобороны Украины сообщило о смене командующего группировкой войск «Север». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Новым командующим группировки стал бригадный генерал Дмитрий Красильников. На этой должности он сменил генерал-майора Виктора Николюка, который теперь будет заниматься вопросами подготовки командования сухопутных войск.

Кадыров пообещал Путину действовать в СВО до победного конца

Российские военные выполняют все приказы верховного главнокомандующего в ходе СВО и будут действовать до победного конца. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его цитирует ТАСС.

В свою очередь, Путин обратился к Кадырову с просьбой передать военнослужащим из Чечни, которые принимают участие в СВО, самые наилучшие слова.

Lada Vesta Sport NG установила рекорд скорости

Новая Lada Vesta Sport установила рекорд в 175,4 километра в час в рамках фестиваля на озере Байкал. Об этом пишет motor.ru.

В рамках «Байкальской мили» участникам необходимо было проехать дистанцию в 1642 метра, продемонстрировав максимальную скорость на финише. В этом году в фестивале приняли участие около 70 транспортных средств, том числе и суперкар, который разогнался до 283 километров в час.

Команда Lada Vesta Sport NG соревновалась в категории переднеприводных автомобилей. Пилот Владимир Шешенин сумел проехать финишную черту на скорости 175,4 километра в час.

СМИ: Костомарову потребуется новая ампутация

Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм еще не готов к этому.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что фигурист пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца. Организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

Украинка снялась с турнира в США из-за шока после разговора о допуске россиян

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что не вышла на матч третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки. Как сообщает «Газета.Ru», она произошла после разговора с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном.