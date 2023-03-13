На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»

Минобороны Украины сообщило о смене командующего группировкой войск «Север». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Новым командующим группировки стал бригадный генерал Дмитрий Красильников. На этой должности он сменил генерал-майора Виктора Николюка, который теперь будет заниматься вопросами подготовки командования сухопутных войск.