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59 минут назад

На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»

Lenta.ruиещё 1

Минобороны Украины сообщило о смене командующего группировкой войск «Север». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На Украине сообщили о смене командующего группировкой «Север»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Новым командующим группировки стал бригадный генерал Дмитрий Красильников. На этой должности он сменил генерал-майора Виктора Николюка, который теперь будет заниматься вопросами подготовки командования сухопутных войск.

The Times сообщила о больших потерях ВСУ под Кременной

В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии страны Руслана Дзюбу. По данным украинских СМИ, он отвечал за тыл и был начальником логистики.

Армия,СВО,Дмитрий Красильников,Владимир Зеленский,
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