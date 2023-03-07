СБ ООН проведет голосование по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в СБ ООН пройдёт голосование по резолюции о создании особой комиссию для расследования диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом Полянский написал в своих социальных сетях.
Уточняется, что голосование состоится до конца марта.
«Прошло три раунда экспертных консультаций по проекту резолюции, голосование точно состоится до конца марта», – написал он.
Полянский также добавил, что появившиеся данные о причастности к подрыву проукраинской группировки ещё раз говорят о необходимости организовать международное расследование случившегося.
Ранее Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в «Международном центре преследования за преступление агрессии против Украины» в Гааге не станут расследовать взрывы на «Северных потоках».