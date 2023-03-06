Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что взрывы на двух нитках российского газопровода «Северный поток» не будут расследовать в «Международном центре преследования за преступление агрессии против Украины» в Гааге. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время брифинга Виганд уточнил, что центр будет расследовать только военные преступления, за которые несут ответственность политические и военные руководители.
«Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», – добавил он.
Напомним, что 26 сентября 2022 года на нитках газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» одновременно произошло два взрыва. Ряд европейских стран не исключил возможность диверсии, а власти России назвало произошедшее «очевидным терактом». При этом точные виновные в произошедшем остаются неизвестными.