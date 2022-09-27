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10 минут назад

В районе утечек на «Северном потоке» зафиксировали два взрыва

Lenta.ru

В районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, пишет шведское издание svt.se.

Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными данными на юге Швеции, уточняет издание. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.

Немецкие СМИ ранее писали, что речь может идти о целенаправленной диверсии, это не исключал и Кремль.

Дания заявила о «большой дыре» в газопроводах «Северный поток»

В Германии ранее заявляли, что причин инцидента и деталей не знают. Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно, указали там.

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