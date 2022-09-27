В районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, пишет шведское издание svt.se.

Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными данными на юге Швеции, уточняет издание. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.

Немецкие СМИ ранее писали, что речь может идти о целенаправленной диверсии, это не исключал и Кремль.