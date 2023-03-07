Президент Грузии готовит обращение к нации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала все свои запланированные встречи в США из-за митингов в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента.

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Уточняется, что президент готовится выступить с обращением к гражданам Грузии. В данный момент Зурабишвили пребывает в Нью-Йорке в рамках рабочего визита. Помимо уже проведённых выступлений, президент планировала провести двусторонние переговоры с лидерами разных стран, а также посетить Йельский и Гарвардский университеты.