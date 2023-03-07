В Тбилиси проходит митинг против принятия законопроекта об иноагентах, начались стычки с полицией. Это следует из прямого эфира грузинского телеканала 1TV.

Часть митингующих попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход и применили спецсредства.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих.

Как сообщает Telegram-канал агентства «Sputnik Грузия», территорию у парламента страны в настоящее время охраняет спецназ, против митингующих применяют газ и перцовый спрей.