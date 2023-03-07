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29 минут назад

Сеймур Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам»

Елена Прошина

Журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о диверсии на двух нитках российского газопровода «Северный поток», анонсировал ещё одно своё расследование по этой теме. Об этом сообщают «Известия».

Сеймур Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам»
Фото: TwitterTwitter

По его словам, новое расследование будет опубликовано на следующей неделе. При этом никаких других подробностей о будущей публикации Херш не предъявил.

Кроме того, журналист прокомментировал статью американской газеты New York Times (NYT), в котором ответственность за взрывы на «Северных потоках» возложили на неизвестную проукраинскую группировку, имеющую связи с Киевом. Статья вызвала у Херша смех.

«Что? Это не может быть правдой. Они не могут быть настолько тупыми? Или могут? Я не видел ранее эту статью», – прокомментировал статью он.

Напомним, что 8 февраля Сеймур Херш обнародовал своё расследование диверсий на «Северных потоках». По его словам, подрывы были делом рук Вашингтона.

26 сентября 2022 года на нитках газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» прогремело два взрыва. Власти России полагают, что взрывы стали следствием диверсии, но виновные в инциденте не найдены до сих пор.

В мире,Сеймур Херш,
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