Сеймур Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам»

Журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о диверсии на двух нитках российского газопровода «Северный поток», анонсировал ещё одно своё расследование по этой теме. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, новое расследование будет опубликовано на следующей неделе. При этом никаких других подробностей о будущей публикации Херш не предъявил.
Кроме того, журналист прокомментировал статью американской газеты New York Times (NYT), в котором ответственность за взрывы на «Северных потоках» возложили на неизвестную проукраинскую группировку, имеющую связи с Киевом. Статья вызвала у Херша смех.
«Что? Это не может быть правдой. Они не могут быть настолько тупыми? Или могут? Я не видел ранее эту статью», – прокомментировал статью он.
Напомним, что 8 февраля Сеймур Херш обнародовал своё расследование диверсий на «Северных потоках». По его словам, подрывы были делом рук Вашингтона.
26 сентября 2022 года на нитках газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» прогремело два взрыва. Власти России полагают, что взрывы стали следствием диверсии, но виновные в инциденте не найдены до сих пор.