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25 минут назад

Боррель заявил, что отказ от российской нефти приведет к проблемам на мировом рынке

Елена Прошина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что полный отказ от российской нефти приведёт к проблемам на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщает Hindustan Times.

Боррель увидел позитив в продаже российской нефти в Индию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боррель подчеркнул, что нефтяной рынок должен оставаться сбалансированным, а отказ от российской нефти, напротив, дестабилизирует рынок и приведёт к определённым проблемам. По этой причине, как уточнил глава европейской дипломатии, Евросоюз не обеспокоен тем фактом, что российская нефть поступает в Индию.

«Так что для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», – добавил он.

Ранее Боррель призвал Евросоюз выделить миллиард евро на покупку боеприпасов для Украины.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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