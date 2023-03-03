Боррель увидел позитив в продаже российской нефти в Индию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что полный отказ от российской нефти приведёт к проблемам на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщает Hindustan Times.
Боррель подчеркнул, что нефтяной рынок должен оставаться сбалансированным, а отказ от российской нефти, напротив, дестабилизирует рынок и приведёт к определённым проблемам. По этой причине, как уточнил глава европейской дипломатии, Евросоюз не обеспокоен тем фактом, что российская нефть поступает в Индию.
«Так что для нас это не проблема, и хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», – добавил он.
Ранее Боррель призвал Евросоюз выделить миллиард евро на покупку боеприпасов для Украины.