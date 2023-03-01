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26 минут назад

Боррель призвал выделить миллиард евро на вооружение Украины

Елена Прошина

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости выделить 1 миллиард евро на поставку оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Боррель призвал выделить миллиард евро на вооружение Украины
Фото: 

Уточняется, что Боррель призвал выделить деньги для покупки артиллерийских снарядов 155-калибра. Окончательное решение этого вопроса будет обсуждаться министрами обороны стран Евросоюза 7 марта.

Помимо этого, Боррель также предложил предоставить странам Евросоюза ставку возмещения расходов до 90%, в том случае, если боеприпасы доставят Украине до обозначенной заранее даты.

Ранее Боррель заявил о том, что Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Украине.

В мире,Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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