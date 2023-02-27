В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
13 минут назад

Боррель заявил о нарушенном «табу» ЕС на поставки оружия Украине

Lenta.ruиещё 1

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Киеву после начала боевых действий на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Борреля, когда он начал обзванивать страны-члены ЕС с предложением начать закупать оружие для Украины, европейские политики и дипломаты реагировали недоверчиво.

«Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? В ответ тишина», — вспоминает он.

До начала конфликта этот фонд не финансировал передачу вооружений, хотя его создавали именно для покрытия трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине

В той же колонке FT отмечается, что официальных представителей стран ЕС убедили в том, что Украине необходимо оказать военную помощь, на первых же переговорах после начала СВО, воспользовавшись «атмосферой паралича».

В мире,Армия,Видео,СВО,Жозеп Боррель,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий