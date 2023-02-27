Боррель заявил о нарушенном «табу» ЕС на поставки оружия Украине

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Киеву после начала боевых действий на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Борреля, когда он начал обзванивать страны-члены ЕС с предложением начать закупать оружие для Украины, европейские политики и дипломаты реагировали недоверчиво.

«Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? В ответ тишина», — вспоминает он.

До начала конфликта этот фонд не финансировал передачу вооружений, хотя его создавали именно для покрытия трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».