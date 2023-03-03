Блинкен рассказал о беседе с Лавровым на полях G20

Разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях G20. По словам госсекретаря США, он призвал Россию не приостанавливать действие ДСНВ, а также прекратить СВО и сесть за стол переговоров. Помимо этого, Блинкен и Лавров обсудили гражданина США Пола Уилана, который был осуждён в России за шпионаж.