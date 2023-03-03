Блинкен рассказал о беседе с Лавровым на полях G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой деталями своей беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях G20. По словам госсекретаря США, он призвал Россию не приостанавливать действие ДСНВ, а также прекратить СВО и сесть за стол переговоров. Помимо этого, Блинкен и Лавров обсудили гражданина США Пола Уилана, который был осуждён в России за шпионаж.
Также госсекретарь заверил Кулебу, что Белый дом намерен и дальше продолжать «неизменную поддержку» Украины.
Ранее о разговоре Блинкена и Лаврова заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, они провели короткую беседу «на ходу».