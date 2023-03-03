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23 минуты назад

Блинкен рассказал о беседе с Лавровым на полях G20

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой деталями своей беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Блинкен рассказал о беседе с Лавровым на полях G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разговор Блинкена и Лаврова состоялся на полях G20. По словам госсекретаря США, он призвал Россию не приостанавливать действие ДСНВ, а также прекратить СВО и сесть за стол переговоров. Помимо этого, Блинкен и Лавров обсудили гражданина США Пола Уилана, который был осуждён в России за шпионаж.

Также госсекретарь заверил Кулебу, что Белый дом намерен и дальше продолжать «неизменную поддержку» Украины.

Ранее о разговоре Блинкена и Лаврова заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, они провели короткую беседу «на ходу».

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