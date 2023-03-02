Захарова рассказала о разговоре Блинкена и Лаврова на G20

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«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сообщила она.

Напомним, что встреча глав МИД стран «двадцатки» проходит в Индии с 1 по 2 марта. Во главе российской делегации туда отправился Сергей Лавров. Глава ведомства заявлял, что собравшимся не удалось согласовать итоговую декларацию.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что провел в Женеве в четверг, 2 марта, встречу с американской делегацией. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).