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7 минут назад

Захарова: Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу»

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен «на ходу» пообщались в рамках второй сессии совещания глав МИД стран G20 в Индии. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова рассказала о разговоре Блинкена и Лаврова на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сообщила она.

Напомним, что встреча глав МИД стран «двадцатки» проходит в Индии с 1 по 2 марта. Во главе российской делегации туда отправился Сергей Лавров. Глава ведомства заявлял, что собравшимся не удалось согласовать итоговую декларацию.

США призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что провел в Женеве в четверг, 2 марта, встречу с американской делегацией. В ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Дипломат оценил их как «деловые и профессиональные», добавив при этом, что контактов с представителями Великобритании и Франции не ожидается.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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