В США заявили, что пока нет условий для переговоров Байдена и Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в данный момент нет условий для начала переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кирби, этот вопрос ранее уже поднимал Байден.
«Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность», – уточнил Кирби во время пресс-конференции.
Он также добавил, что с тех пор ситуация никак не изменилась.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.