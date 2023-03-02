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10 минут назад

В США заявили, что пока нет условий для переговоров Байдена и Путина

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в данный момент нет условий для начала переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США заявили, что пока нет условий для переговоров Байдена и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кирби, этот вопрос ранее уже поднимал Байден.

«Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность», – уточнил Кирби во время пресс-конференции.

Названа еще одна страна на роль посредника между Россией и Украиной

Он также добавил, что с тех пор ситуация никак не изменилась.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

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