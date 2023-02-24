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1 час назад

WSJ: Шольц и Макрон призывали Зеленского начать переговоры с Россией

RT на русскомиещё 4

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

WSJ: Шольц и Макрон призывали Зеленского начать переговоры с Россией
Фото: RT на русскомRT на русском

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, разговор состоялся во время встречи трёх лидеров в Париже.

«Макрон и... Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой», — говорится в заявлении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.

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