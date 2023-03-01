Китай выступил за ускоренное вступление Беларуси в ШОС

В совместном заявлении Беларуси и Китая сказано, что Пекин выступил с поддержкой ускоренного вступления Минска в ШОС . Об этом сообщает информагентство Белта.

Заявление о совместном развитии отношений было сделано по итогам визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, который начался 28 февраля. Согласно тексту сообщения, обе страны собираются работать над всесторонним сотрудничеством в рамках многосторонних структур. К ним относятся Шанхайская организация сотрудничества, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.