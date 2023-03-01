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47 минут назад

Китай выступил за ускоренное вступление Беларуси в ШОС

Елена Прошина

В совместном заявлении Беларуси и Китая сказано, что Пекин выступил с поддержкой ускоренного вступления Минска в ШОС. Об этом сообщает информагентство Белта.

Заявление о совместном развитии отношений было сделано по итогам визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, который начался 28 февраля. Согласно тексту сообщения, обе страны собираются работать над всесторонним сотрудничеством в рамках многосторонних структур. К ним относятся Шанхайская организация сотрудничества, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», – сказано в заявлении.

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Ранее свой будущий визит в Китай анонсировали глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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