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16 минут назад

В Китае анонсировали визит лидеров ЕС в страну

Илья Родин

Глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют посетить КНР, рассказал посол Китая в ЕС Фу Цун. Он добавил, что визит ожидается в первой половине 2023 года, пишет Global Times.

В Китае анонсировали визит лидеров ЕС в страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фу Цун пояснил, что в Китае идет полномасштабная подготовка к визиту европейских высокопоставленных чиновников. Он добавил, что Пекин ожидает в дальнейшем и других представителей ЕС.

Посол отметил, что надеется на восстановление отношений между Китаем и Евросоюзом. Он уточнил, что власти КНР «не полностью согласны» с позициями европейских лидеров по украинскому вопросу. Вместе с тем, Китай не желает, чтобы этот вопрос оказал негативное влияние на взаимодействие сторон.

Главам европейских государств следует избегать излишней эмоциональности при обсуждении ситуации на Украине, подчеркнул дипломат. Он заметил, что лидерам необходимо трезво оценивать обстановку. В противном случае конфликт может излишне затянуться.

Китай заподозрили в дистанцировании от России ради Европы

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко направился в Китай с официальным визитом. Предположительно, он обсудит с руководством КНР ситуацию на Украине, а также другие важные вопросы международной повестки.

В мире,Шарль Мишель,Александр Лукашенко,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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