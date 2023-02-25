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25 минут назад

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Майк Габриелян

Вашингтон не собирается расследовать теракт на «Северных потоках» и предъявлять доказательства своей непричастности к нему. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает RT.

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам известного публициста, нынешние обитатели Белого дома не только не собираются расследовать скандальную историю, но и вообще делают вид, будто ничего не произошло.

«Даже не собираются её опровергать», - сказал Хёрш.

По его словам, теракт на «Потоках» планировался, чтобы заставить Европу отказаться от российского сырья. Американцы могли осуществить подрыв «в любой момент».

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал итоги своего расследования о диверсии на «Северных потоках». Прошлым летом, во время натовских учений Baltops, водолазы-спецназовцы армии США заложили бомбы под российские газопроводы. Спустя три месяца союзники по НАТО – норвежцы - взорвали мощные устройства. Газопровод неисправен до сих пор.

Ранее Хёрш заявил, что теракт на «Потоках» может ударить по единству НАТО.

В мире,Сеймур Херш,НАТО,
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