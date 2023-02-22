Французский журналист объяснил адаптацию россиян к санкциям

Обозреватель французского издания Le Figaro заявил, что адаптация Россиян к западным санкциям объясняется находчивостью россиян. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что репортёр издания посетил Крым и Санкт-Петербург, но не увидел ожидаемого дефицита товаров. По его мнению, это происходит из-за находчивости местных производителей. Так, например, крымский производитель готовых морепродуктов пожаловался на смену поставщика – если раньше он закупал мидии напрямую из Европы, то теперь вынужден заказывать сырьё через Тунис и Турцию.

При этом издание всё же отмечает, что в некоторых сегментах начинает проступать дефицит товаров. К таким товарам Le Figaro относит комплектующие для промышленности, а также медикаменты. Согласно материалу, репортёр обнаружил проблемы с йодом, аспирином и активированным углём. К тому же, по словам репортёра, из продажи пропали автомобили некоторых цветов.