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1 час назад

Во Франции связали адаптацию России к санкциям с находчивостью

Елена Прошина

Обозреватель французского издания Le Figaro заявил, что адаптация Россиян к западным санкциям объясняется находчивостью россиян. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Французский журналист объяснил адаптацию россиян к санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что репортёр издания посетил Крым и Санкт-Петербург, но не увидел ожидаемого дефицита товаров. По его мнению, это происходит из-за находчивости местных производителей. Так, например, крымский производитель готовых морепродуктов пожаловался на смену поставщика – если раньше он закупал мидии напрямую из Европы, то теперь вынужден заказывать сырьё через Тунис и Турцию.

При этом издание всё же отмечает, что в некоторых сегментах начинает проступать дефицит товаров. К таким товарам Le Figaro относит комплектующие для промышленности, а также медикаменты. Согласно материалу, репортёр обнаружил проблемы с йодом, аспирином и активированным углём. К тому же, по словам репортёра, из продажи пропали автомобили некоторых цветов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил влияние западных санкций на российскую экономику.

В мире,Жозеп Боррель,
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