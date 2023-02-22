Боррель оценил влияние санкций на российскую экономику

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero признал, что прошлый год не стал плохим для российской экономики, несмотря на введенные Западом санкции.

По словам Борреля, экономика России выдержала ограничения из-за взлетевших цен на энергоносители. Однако сейчас цены вернулись к показателям, которые были до начала спецоперации на Украине, уверен он.

«И мы уже избавились от энергетической зависимости от России», — оценил Боррель ситуацию, подчеркнув, что если раньше из России поступало 40 процентов европейского газа, то сейчас данный показатель опустился до шести процентов.

При этом политик отметил, что санкции ввели «почти против всего, что можно было».