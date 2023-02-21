Байден десять раз упомянул Путина в своей речи, а Путин Байдена не вспомнил

Президент США Джо Байден в своем выступлении в Польше упомянул имя главы России Владимира Путина десять раз, а лидер РФ в своей речи не назвал его ни разу. Об этом сообщает CNN.

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«Трусливая жажда земли и власти Путина потерпит неудачу», — сказал Байден, назвав «российского лидера по имени в один из десяти раз в своем 20-минутном обращении».

При этом, обратил внимание телеканал, глава РФ ни разу не упомянул президента США «в своем длинном и воинственном обращении из Москвы ранее в тот же день». За 1 час 45 минут Путин упомянул Запад 24 раза, США — 11 раз, НАТО — 10 раз, Украину — 19, а Байдена — ни одного.

«Речи двух глав не могли быть более разными», — считают в CNN.

У телеканала сложилось впечатление, что Байден «обращался напрямую к Путину в большинстве своих замечаний».