Байден: конфликт на Украине затянется не на один год

Конфликт на Украине может затянуться не на один год. Об этом во время выступления в Варшаве заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны быть честны друг с другом. Защита свободы — это работа не одного дня и даже не года», — сказал Байден.

По его словам, Украина «продолжает защищаться от наступления со стороны России и готовит свое контрнаступление». Байден предрек Украине «жесткие и горькие дни, победы и трагедии». При этом он уверен, что страна «приготовилась».