Байден: конфликт на Украине затянется не на один год

Конфликт на Украине может затянуться не на один год. Об этом во время выступления в Варшаве заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.
«Мы должны быть честны друг с другом. Защита свободы — это работа не одного дня и даже не года», — сказал Байден.
По его словам, Украина «продолжает защищаться от наступления со стороны России и готовит свое контрнаступление». Байден предрек Украине «жесткие и горькие дни, победы и трагедии». При этом он уверен, что страна «приготовилась».
Президент США прибыл в Польшу с визитом сегодня, 21 февраля. В Варшаве он встретился с главой страны Анджеем Дудой с целью обсуждения вопросов расширения НАТО, а вечером выступил с речью, в которой, в частности, обратился к россиянам. Завтра у Байдена запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки».