Президент Абхазии поблагодарил Россию за помощь в деизоляции

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Россия помогла его стране начать процесс деизоляции. Об этом сообщает «БелТА».

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Бжания также добавил, что Минск тоже оказывает Абхазии необходимую поддержку. По словам политика, из-за западных санкций Абхазия надолго стала изолированной страной, но благодаря помощи России и Беларуси в стране начался процесс выхода из этого состояния. Бжания также подчеркнул, что желает для России, Беларуси и Абхазии добрососедских отношений и экономического сотрудничества.

Во время встречи президенты обсудили продление безвизового режима для белорусов, а также инициативу повысить квалификацию абхазских специалистов в минском Парке высоких технологий в Минске.