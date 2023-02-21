Президент Абхазии поблагодарил Россию за помощь в деизоляции

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Россия помогла его стране начать процесс деизоляции. Об этом сообщает «БелТА».
Бжания также добавил, что Минск тоже оказывает Абхазии необходимую поддержку. По словам политика, из-за западных санкций Абхазия надолго стала изолированной страной, но благодаря помощи России и Беларуси в стране начался процесс выхода из этого состояния. Бжания также подчеркнул, что желает для России, Беларуси и Абхазии добрососедских отношений и экономического сотрудничества.
Во время встречи президенты обсудили продление безвизового режима для белорусов, а также инициативу повысить квалификацию абхазских специалистов в минском Парке высоких технологий в Минске.
Ранее Аслан Бжания провёл несколько встреч в Москве.