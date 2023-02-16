Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита проведет ряд встреч в Москве. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы государства.

Фото: Томас Тхайцук/РИА «Новости» Томас Тхайцук/РИА «Новости»

«Аслан Бжания отбыл в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента Абхазии уточнили РИА Новости, что Аслан Бжания находится в Москве с 14 февраля и пробудет в России 7-10 дней.