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52 минуты назад

Президент Абхазии прибыл в Москву

Алиса Селезнёва

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита проведет ряд встреч в Москве. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы государства.

Президент Абхазии приехал в Россию с рабочим визитом
Фото: Томас Тхайцук/РИА «Новости»Томас Тхайцук/РИА «Новости»

«Аслан Бжания отбыл в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента Абхазии уточнили РИА Новости, что Аслан Бжания находится в Москве с 14 февраля и пробудет в России 7-10 дней.

Ранее в Абхазии заявили о том, что полностью поддерживают евразийские интеграционные процессы и республика готова стать частью расширенного союза суверенных государств. По словам президента Аслана Бжании, в Абхазии четко осознают, что «в этом небезопасном мире нужен прочный союз с РФ».

Политика,Аслан Бжания,Администрация Президента РФ,
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