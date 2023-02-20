Стало известно количество пострадавших при новых землетрясениях в Турции

В результате новых землетрясений в провинции Хатай в Турции погибли три человека, еще 213 пострадали. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в трех местах на данный момент еще продолжаются поисково-спасательные операции. Всего было получено 42 сообщения, в 39 из них никаких проблем нет.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что в провинции Хатай интервалом в три минуты произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.