Эрдоган покинул провинцию Хатай незадолго до землетрясения

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил провинцию Хатай незадолго до начала землетрясения. Однако турецкий лидер успел покинуть регион до стихийного бедствия. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Сообщается, что когда в Хатае началось землетрясение, Эрдоган уже находился в Кахраманмараше.
«Господина президента в Хатае в момент землетрясения не было. Он уже завершил свои встречи и в момент землетрясения находился уже в провинции Кахраманмараш, где толчки также чувствовались, но не очень сильно», – сообщил источник.
20 февраля в провинции Хатай на севере Турции произошло два крупных землетрясения. Первое произошло в городе Дефне и достигло магнитуды в 6,4. Следующее зафиксировали в районе города Самандаг и его магнитуду оценили в 5,8. Сообщается, что в регионе наблюдаются разрушения, среди местных жителей возникла паника. По некоторым данным, в провинции полностью пропало электричество.