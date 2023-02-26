$4 миллиарда в 7 лет: самый богатый ребенок в мире

Британские исследователи назвали принцессу Шарлотту самым богатым ребенком в мире. На счетах 7-летней дочери принца Уильяма лежит 4,4 миллиарда долларов США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

1/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Принц Уэльский Уильям с принцессой Уэльская Кэтрин и детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи Фото: ТАСС 3/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф Фото: ТАСС 4/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф Фото: ТАСС 6/10 Принцем Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: ТАСС 7/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта во время юбилея королевы Елизаветы Фото: legion-media.ru 9/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта во время похорон королевы Елизаветы Фото: legion-media.ru 10/10 Принцесса Шарлотта Фото: legion-media.ru

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в Госпитале Святой Марии в Лондоне. Известно, что на свой первый день рождения малышка получила подарки из 64 стран. Среди них были книга сказок Ханса Кристиана Андерсена от Дэвида Кэмерона и погремушка из белого золота с драгоценными камнями от американской компании Natural Sapphire Company.

Сейчас юная особа занимает третье место (высшее среди женщин) в линии наследования британского престола после своего отца и старшего брата Джорджа. Принцесса уже свободно общается на двух языках — родном английском и испанском. Девочка обожает подвижные игры, любит спорт и в целом выглядит активнее своих братьев. Также Шарлотта с радостью берет на себя домашние обязанности и даже возится с принцем Луи.