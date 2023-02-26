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12 минут назад

$4 миллиарда в 7 лет: самый богатый ребенок в мире

Александр Котлеткин

Британские исследователи назвали принцессу Шарлотту самым богатым ребенком в мире. На счетах 7-летней дочери принца Уильяма лежит 4,4 миллиарда долларов США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

1/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф
Фото: ТАСС
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2/10 Принц Уэльский Уильям с принцессой Уэльская Кэтрин и детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи
Фото: ТАСС
3/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф
Фото: ТАСС
4/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Фото: ТАСС
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5/10 Принцесса Шарлотта во время посещения замка Кардифф
Фото: ТАСС
6/10 Принцем Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи
Фото: ТАСС
7/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта
Фото: ТАСС
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8/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта во время юбилея королевы Елизаветы
Фото: legion-media.ru
9/10 Принц Джордж и принцесса Шарлотта во время похорон королевы Елизаветы
Фото: legion-media.ru
10/10 Принцесса Шарлотта
Фото: legion-media.ru

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в Госпитале Святой Марии в Лондоне. Известно, что на свой первый день рождения малышка получила подарки из 64 стран. Среди них были книга сказок Ханса Кристиана Андерсена от Дэвида Кэмерона и погремушка из белого золота с драгоценными камнями от американской компании Natural Sapphire Company.

Сейчас юная особа занимает третье место (высшее среди женщин) в линии наследования британского престола после своего отца и старшего брата Джорджа. Принцесса уже свободно общается на двух языках — родном английском и испанском. Девочка обожает подвижные игры, любит спорт и в целом выглядит активнее своих братьев. Также Шарлотта с радостью берет на себя домашние обязанности и даже возится с принцем Луи.

Как выглядит самая богатая и молодая миллиардерша в мире – в галерее «Рамблера».

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