Самая сексуальная ученая в мире

Одних мужчин привлекает карсота, другие ценя ум и эрудицию, а 27-летняя американка Рози Мур сочетает обе черты и благодаря социальным сетям получила неофициальный титул самой сексуальной ученой в мире.

Помимо стандартных фотографий в профиле красотки можно найти снимки с акулами, крокодилами, змеями и другими опасными рептилиями. Рози с легкостью может провести несколько дней по колено в грязи в поисках различных экзотических животных. И не удивительно, ведь девушка работает в команде по управлению прибрежными водными ресурсами города Делрей-Бич и каждый день сталкивается с существами, которых люди привыкли считать смертельно опасными.

Образ Мур стал настолько популярным, что на страницу ученой в социальных сетях подписаны почти 200 тысяч поклонников.

«Люди всегда шутят в комментариях, что я похожа на Ханну Монтану: сначала я публикую снимки, где нахожусь посреди поля и делаю сумасшедшие вещи или стою по пояс в грязи... А потом они видят меня на роскошном мероприятии с прической, макияжем, в платье и на каблуках» , — смеется красотка.

Как выглядит самая сексуальная ученая мира — в галерее «Рамблера».