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31 минуту назад

Польша предложила дать Украине особые условия для вступления в Евросоюз

Елена Прошина

Во время Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украине следует дать особые условия для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Польша предложила дать Украине особые условия для вступления в Евросоюз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Моравецкий заявил, что отменил бы обычную процедуру вступления в альянс для Украины, если бы у него была такая возможность. По его мнению, Евросоюз просто «не может позволить» ждать от Украины такого же переговорного процесса для вступления в ЕС, как ожидают от других кандидатов.

Премьер также подчеркнул, что голосует за ускоренное вступление Украины в состав Евросоюза.

«Все возможно и даже я могу представить ускоренный путь Украины в ЕС... Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее тем лучше», – заявил он.

Моравецкий также добавил, что Евросоюзу нельзя соотносить украинскую ситуацию с обычным путем вступления в альянс. При этом политик не исключает, что для Киева придётся создать новый процесс вступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад сам тормозит вступление его страны в Евросоюз.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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