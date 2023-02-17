Польша предложила дать Украине особые условия для вступления в Евросоюз

Во время Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украине следует дать особые условия для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Моравецкий заявил, что отменил бы обычную процедуру вступления в альянс для Украины, если бы у него была такая возможность. По его мнению, Евросоюз просто «не может позволить» ждать от Украины такого же переговорного процесса для вступления в ЕС, как ожидают от других кандидатов.

Премьер также подчеркнул, что голосует за ускоренное вступление Украины в состав Евросоюза.

«Все возможно и даже я могу представить ускоренный путь Украины в ЕС... Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее тем лучше», – заявил он.

Моравецкий также добавил, что Евросоюзу нельзя соотносить украинскую ситуацию с обычным путем вступления в альянс. При этом политик не исключает, что для Киева придётся создать новый процесс вступления.