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17 минут назад

Зеленский: Запад тормозит вступление Украины в НАТО

News.ru

Процесс вступления Украины в Североатлантический альянс тормозится из-за бюрократии государств — участников НАТО, заявил президент республики Владимир Зеленский. В ходе выступления на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan он подчеркнул, что решение принимается медленно. Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский: Запад тормозит вступление Украины в НАТО
Фото: president.govpresident.gov

Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия, — сказал Зеленский.

Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз

Он также высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз. Зеленский заявил, что страна должна войти в ЕС в течение двух лет. Президент добавил, что это должно произойти, несмотря на заверения ряда европейских лидеров, согласно которым процесс необходимо растянуть на десять лет.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что у Украины имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркивал, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.

До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина уверяла, что страна не является рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество.

Армия,Ольга Стефанишина,Денис Шмыгаль,НАТО,ЕС,
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