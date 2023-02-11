Зеленский: Запад тормозит вступление Украины в НАТО

Процесс вступления Украины в Североатлантический альянс тормозится из-за бюрократии государств — участников НАТО, заявил президент республики Владимир Зеленский. В ходе выступления на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan он подчеркнул, что решение принимается медленно. Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинского президента.

Фото: president.gov president.gov

Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия, — сказал Зеленский.

Он также высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз. Зеленский заявил, что страна должна войти в ЕС в течение двух лет. Президент добавил, что это должно произойти, несмотря на заверения ряда европейских лидеров, согласно которым процесс необходимо растянуть на десять лет.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что у Украины имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркивал, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.