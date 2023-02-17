В Харькове переименуют 18 улиц, названия которых связаны с Россией

Харьковский городской совет сообщает, что в городе собираются переименовать 18 улиц, чьи текущие названия связаны с Россией . Об этом сообщается на сайте городского совета Харькова.

Согласно сообщению, целью переименования является «гармонизация общественного пространства». Так, Кабардинскую улицу могут переименовать в улицу Лесной Песни (название пьесы поэтессы Леси Украинки), Маломосковская улица может стать улицей Казацкой Славы, а Московскую улицу предлагают переименовать в Ирпенскую улицу. Кроме того, другое название могут получить улицы Челюскинцев, Ивана Сусанина, Рязанская, Революции 1905 года, Среднеуральская и другие.